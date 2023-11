Fresh toujours aussi en forme sur "PKS #2"

Le Belge dévoile le deuxième épisode de sa nouvelle série de freestyles.

Il était de retour début novembre avec "PKS #1", premier épisode de sa nouvelle série de freestyles. Fresh balance aujourd'hui la suite avec "PKS #2". Ce nouveau morceau s'ouvre sur une atmosphère plus envoûtante, plus mélodieuse, sur laquelle le rappeur belge déverse toujours un flow grave et saisissant. Mais au milieu du titre, l'instrumentale se métamorphose et l'ambiance devient d'un coup plus échauffée. Fresh livre alors un couplet beaucoup plus incisif comme à son habitude et ne cesse véritablement pas de surprendre son auditeur.