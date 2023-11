Le Belge balance un titre bien chaud !

Un an après la sortie de son premier album "À l'abri", Fresh est enfin de retour. Le gagnant de la première saison de "Nouvelle École" est toujours aussi bouillant et dévoile "PKS #1", premier épisode de sa nouvelle série de freestyles. Un titre explosif où le Belge opte pour la même recette habituelle : une production méchante et un refrain entêtant.