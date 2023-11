C'est un duo avec Gangrene.

The Alchemist et Gangrene élaborent un plan dans leur tout nouveau clip "Royal Hand". A travers les paroles, deux stars sont déterminés à dénicher la place du roi et pour y arriver, il doit l'éliminer. Tous deux se trouvent dans un environnement sombre annonçant la peur et la terreur. The Alchemist parle aussi de l'âme après la mort, notamment celle d'un roi dans le corps d'un autre être humain.