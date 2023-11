T-Pain et Snoop Dogg collaborent dans "That's How We Ballin"

Ça fait chaud au coeur de voir deux grandes légendes ensemble.

Tiré de l'album The Return of Albert Anastasia, T-Pain et Snoop Dogg unissent leurs forces et sortent le clip de "That's How We Ballin". Ce clip marque la première fois que Pain et Snoop travaillent ensemble sur un disque depuis la chanson "Boom" du rappeur en 2011. Dans la vidéo, on peut d'abord voir T-Pain passer un coup de fil étant dans un club privé. Frustré par le bruit causé par les gens, il s'énerve et leur crie dessus. Sauf que finalement, il failli se faire bastonner ce groupe de gens. Il s'est vite précipité de sortir...