Les deux stars ne cessent d'enchainer les featuring surtout Lola Brooke.

Alors que la première partie du titre "Fam" date de 2021, Skylar Blatt et Lola Booke viennent d'en dévoiler la suite dans le clip de "Fuck Fam Pt.2". Dans la vidéo, on voit les deux stars dans un environnement luxueux accompagnés de leurs amis. Elles, dans leur voiture de luxe, et certains proches avec des grosses motos entrain de faire la course.