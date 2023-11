A l'origine, c'est un titre de Ne-Yo.

Alors qu’il partageait son mini-documentaire "In My Own Words" mettant en lumière sa vie et sa carrière, en février dernier, Ne-Yo nous sort un autre clip intitulé "Link up", un remix qu’il a partagé avec FABOLOUS. Les deux artistes habillés en noir se trouvent dans un environnement plus ou moins sombre accompagnés de femmes qui se déhanchent.