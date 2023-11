La chanson figurera dans le prochain album de Cardo et Blxst intitulé "The Night Shift".

Larry June, Cardo et Blxst s'expliquent dans leur nouveau clip "Without You". Dans la vidéo, les trois stars parlent d'une personne importante pour eux. Une femme pour qui ils se sont battus, sans qui ils ne peuvent pas vivre d'où le titre "sans toi" en français.