Un extrait de son quatrième album disponible en décembre.

Alors que son quatrième album arrive à grand pas, Bas continue de dévoiler des singles. Après "Diamonds", Ho Chi Minh" et "Passport Bros" avec J. Cole, le rappeur balance un nouveau featuring et non des moindres : "Khartoum", avec Adekunle Gold. Un titre aux sonorités afro sur lequel il invite l'artiste nigérian pour leur première collaboration, le tout dans un clip mis en image par Kian Broder Wang, célébrant la capitale du Soudan.