Le deuxième single du projet "Game Over 3 - Terminal 2".

Un an après la sortie de "Game Over 3 - Terminal 1", le Terminal 2 continue de se dévoiler. Après un premier single avec Tayc et Alonzo, le deuxième extrait réunis Genezio et Gambino La MG. Intitulé "Tout Donner", les deux rappeurs surfent sur une production entraînante et mélodieuse. Le morceau s'accompagne d'un clip réalisé par Léo Mazzoni.