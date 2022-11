Et présentent le clip de leur single sorti le 24 novembre

Tayc et Alonzo sont en mode lovers sur ce morceau mélancolique au sample de guitare bien choisi. Le duo fonctionne bien : Tayc et sa voix douce portée par la mélodie, Alonzo apporte une voix plus rocailleuse, mais tout de même empreint de romantisme. Un texte sous forme de requête, une prière pour garder l'être aimé. La fin du clip semble être une petite référence à la série "Le monde de demain"...