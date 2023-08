Mac Miller : des images inédites du rappeur dans le clip de "Jet Fuel"

Pour les cinq ans de son dernier projet avant sa mort, un clip a été dévoilé.

Le 3 août 2018, Mac Miller dévoilait son cinquième et dernier album, "Swimming". Dans ce projet, il s'épenche sur son coeur brisé par sa rupture et sa lutte acharnée contre la drogue, qui finira malheureusement par l'emporter un mois plus tard. Le 7 septembre 2018, le rappeur est retrouvé mort d'une overdose. Cinq ans plus tard, un clip sort en l'honneur de Mac Miller. Réalisé par Anthony Gaddis et Eric Tilford, on y découvre des images exclusives du défunt artiste sur "Jet Fuel". Un morceau poignant où il évoque ses addictions, qui résonne durement dans le coeur de son public, même cinq ans après son décès.