Gambino balance "Paqueta" !

L'été est caliente avec le nouveau clip de Gambino "Paqueta" !

Avec ses paroles percutantes et son flow inimitable, Gambino ne laisse personne indifférent. Son dernier clip, intitulé "Paqueta", ne fait pas exception à la règle et promet de faire vibrer les amateurs de rap français.

Après le succès de son précédent titre "Batman", qui cumule déjà plus de 700k de vues sur Youtube, Gambino continue sur sa lancée et dévoile un morceau qui devrait rapidement devenir un hit de l'été. Sur une prod millimétrée, le rappeur marseillais balance des couplets efficaces et un refrain entêtant, faisant de "Paqueta" un morceau à écouter en boucle.

Le clip qui accompagne cette sortie est une véritable réussite. Réalisé par Hustler Game et entièrement autoproduit par son propre label "TOTAL NDE", Gambino nous transporte en Espagne le temps de quelques minutes. Entre virée en jet ski, balade en mer sur un yacht ou pool party dans une villa luxueuse, le rappeur des quartiers nord de Marseille nous invite dans ses vacances et nous offre un véritable spectacle visuel.

Mais Gambino ne se contente pas d'être un simple rappeur. En effet, il souhaite enchanter son public en enchaînant les sorties et en proposant un contenu toujours plus impactant. Avec "Paqueta", il a réussi une nouvelle fois à frapper fort et à séduire un public très engagé.

Ce nouveau titre devrait sans aucun doute trouver sa place dans les playlists de l'été et résonner dans toutes les soirées estivales. Avec Gambino, l'énergie est toujours au rendez-vous et il est impossible de rester indifférent à son talent.

"Paqueta" est disponible dès aujourd'hui, vendredi 7 juillet, sur toutes les plateformes de streaming. Alors préparez-vous à danser et à chanter sur les paroles percutantes de ce nouveau hit du rap français.

Découvrez "Paqueta" le nouveau clip de "Gambino" dés maintenant sur Générations :