Le soleil leur fait "aimer le danger".

Les rappeurs Benab et Timal viennent tout juste de sortir leur nouveau clip "RS5". Un clip ensoleillé où les deux artistes issus de la Seine Saint-Denis envoient du lourd. Tout de blanc vêtu, ils deviennent des grands patrons de la drogue entre go fast et transactions, effectivement, comme ils le disent, ils "aiment le danger".