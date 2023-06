Les rappeurs retrouvent leur quartier général.

Pour cette nouvelle collaboration, Nino Man et Jim Jones se retrouvent dans leur quartier d’origine d’Harlem pour leur nouveau clip "Thug It Out". Filmé par Benji Filmz, les deux rappeurs se posent devant une épicerie de nuit avec leur équipe et ils rappent leur éthique de la rue tout en agitant leurs grosses liasses.