Une nouvelle collaboration bien sale !

Plus de deux mois après la sortie de son dernier single "JFLM JMR", Kerchak remet le couvert. Après des collaborations avec PLK et Ibepds, le rappeur masqué revient avec un nouveau single en compagnie d’un grand nom du rap français : Alonzo. Ensemble, ils dévoilent "Salement", titre toujours infusé de jersey drill, où les deux artistes découpent l’instrumentale signée Franklin et sont mis en scène dans un clip réalisé par Pierre Gounin.