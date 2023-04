Le rappeur parisien balance le clip de son featuring musclé avec le prince de la jersey drill.

Avec 23 189 ventes en première semaine, c’est un retour en beauté pour PLK, qu’il célèbre avec la sortie du clip de "7/7", son featuring avec Kerchak. Aux côtés de l’étoile montante de la Jersey Drill, il joue le jeu en rentrant sur le terrain du rappeur des Hauts-de-Seine et résultat : ça fonctionne à merveille. Le duo est chaud et déverse son plus beau fuego. Un bon gros banger comme on les aime.