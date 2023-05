Un clip déjà phénomène...

Pour ceux qui auraient encore un doute sur le statut de Bad Bunny, il y a les chiffres. A l'heure où ces lignes sont écrites, le clip de son morceau "WHERE SHE GOES" est en ligne depuis 14h et compte 3 MILLIONS de vues. Vous vouliez la définition d'un tube ? Vous l'avez. Parce qu'évidemment, ce titre est déjà en train de devenir un hit mondial. Et comme si cela ne suffisait pas, Lil Uzi Vert et Franck Ocean font des apparitions. C'est bon, tout le monde a compris qui était le patron ?