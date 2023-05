Sifoor vous fait danser dans "Geo Masso"

Un tout nouveau genre de musique.

Ça n'est pas tous les jours qu'on peut observer l'apparition d'une nouvelle tendance musicale. Cette fois, c'est Sifoor qui se cache derrière tout ça. L’artiste originaire du Cameroun s'est creusé la tête pour créer le "AmaMakossa", une fusion entre le Makossa et le style Amapiano, deux styles musicaux traditionnels africains. Le résultat, c'est le titre "Géo Masso" (en hommage au grand musicien camerounais du même nom) que vous pouvez écouter ici. Une musique dans une ambiance plutôt douce, mais qui reste très entraînante, rythmée, avec pas mal de percussions, et Sifoor qui vient poser sa voix quasiment en rappant par dessus tout ça. Bref, on valide fort! Et vous?