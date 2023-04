Une performance inédite à l'occasion d'une Baco Session.

Plus d'un mois après la sortie de son dernier album "Come Again", Big Red revient à la base. Après "Rebel", ode à la manifestation, l'artiste français impose le respect à l'occasion d'une Baco Session. Une performance live inédite d'un classique de son répertoire, "Respect or Die", extrait de son projet "Big Redemption" sorti en 1999.