Big Red sort le significatif "Rebel"

Une ode à toutes les formes de rébellion.

Le 3 mars prochain, Big Red dévoilera son nouvel album "Come Again". Un projet qui se dévoile à mesure que la date de sortie approche. Après "La Vengeance" et "Nous Sommes", le membre du duo Raggasonic sort "Rebel" en décembre dernier. Il révèle aujourd’hui son clip. Sur une production reggae de DJ Absurd, l’artiste déverse son texte évoquant la rébellion. Une ode à la manifestation qui sort dans un contexte particulier en France, oü l'artiste dénonce les violences faites aux "rebelles". Il est mis en scène dans le visuel réalisé par Nathan Drombowski sur un char de guerre ou bien au milieu des Espaces Abraxas à Noisy-le-Grand. Un clip ponctué d'extraits de manifestations, notamment celles des Gilets Jaunes. Un puissant message.