EST Gee continue de défendre son album "MAD". Après "Ball Like Me Too" et "The One & Only", il dévoile désormais le clip de "Kada’s Song", en featuring avec Kada. Actuellement incarcéré, ce dernier ne figure pas dans le visuel. EST Gee est donc seul face à la caméra pour soutenir son poulain.