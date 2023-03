Un nouveau clip extrait de son dernier album "MAD".

EST Gee ne s’arrête plus. Quelques jours après avoir sorti le clip de "Ball Like Me Too", il dévoile celui de "The One & Only". Un nouveau visuel extrait de son dernier album "MAD", où le rappeur se montre entouré de femmes, au volant d’une belle voiture et des bijoux luxueux autour du cou.