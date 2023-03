Un nouveau single produit par Mustard et Terrace Martin.

Une semaine après la sortie de "Just For Clarity 2", Blxst dévoile le clip de "Ghetto Cinderella" produit par Mustard et Terrace Martin. Réalisé par Patrick "Blu" Haynes et Mayowa, il met en scène le rappeur tomber amoureux d’une Cendrillon qu’il rencontre dans un salon de coiffeur.