Leur premier single "officiel".

Bahysa est un groupe du Nord de la France, plus précisément de Dunkerque. Il est composé de deux amis d'enfance, Chamsedine et Yacine. C'est via YouTube qu'ils se sont fait connaître. Aujourd'hui, ils sortent leur premier "vrai" single, "X3 BENEF" avec une prod aux BPM très très élevés. Dessus, les deux artistes se posent et y parlent de la rue. Comme quoi, les deux ne sont pas incompatibles. La preuve.