La Récré, on vous le rappelle : il s'agit d'un débat autour d'une question importante du rap game actuel. Dorénavant, avec La Récré Junior, au tour des jeunes de débattre et donner leur avis. Dans ce nouvelle épisode, Walid, 17 ans, Tim, 17 ans et Bassirou, 25 ans s’expriment autour d’une question : "Y a t-il encore des classiques dans le rap français ?".