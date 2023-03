Un extrait de son nouvel album prévu pour le 9 juin.

Plus d’un an après la sortie de son dernier projet, Ol’Kainry est enfin de retour. Il dévoile "Bang", premier single d’un nouvel album à venir. Sur une instrumentale signée DaFire, le rappeur déverse un flow agressif, accompagné d’un clip où il est mis en scène en tueur à gages. Un single qui apparaîtra sur "Noble art", prévu pour le 9 juin 2023 et qui contiendra des featurings avec Alonzo, Mac Tyer, Alkpote, Sadek, Souffrance ou bien encore Kai du M.