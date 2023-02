Un visuel réalisé par le vidéaste Raska.

Beendo Z ne s’arrête plus. Après "ᚩ. INSPIRÉ DE FAIT RÉELS #5", il sort un tout nouveau single intitulé "Nature morte". Un titre où le rappeur du Val-d’Oise déverse des rimes entre mélancolie et egotrip qui s’illustre dans un clip réalisé par Raska. Dans le cadre d’une collaboration avec la Fnac et Windows 11, le vidéaste a pu s’entourer de deux jeunes réalisateurs pour créer ce visuel mettant en scène Beendo Z dans différents tableaux connus.