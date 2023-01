Beendo Z dévoile "ᚩ. INSPIRÉ DE FAIT RÉELS #5"

Le cinquième épisode de sa série de freestyle.

Il débute l’année 2023 sur les chapeaux de roues. Deux mois après la sortie de son dernier single "RR", Beendo Z est de retour avec un nouveau morceau et non des moindres, puisqu’il s’agit du cinquième épisode de sa série de freestyle "INSPIRÉ DE FAIT RÉELS". Le rappeur du Val-d’Oise déverse son flow nonchalant mais puissant sur une production de Cartier, C2S et SXLVRR. Un titre qui s’accompagne d’un visuel réalisé par Badazz, où le rappeur performe entouré de son équipe. Un beau début d’année pour Beendo Z. On attend la suite.