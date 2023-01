Stavo raconte son séjour à Kinshasa dans "Esprit Kin"

À l'occasion de la réédition de "TVX", le rappeur du 13 Block dévoile le clip de son nouveau single.

Le 11 novembre dernier, Stavo faisait ses débuts en solo avec son premier album : "TVX". Un rap agressif et technique que l’on découvre en profondeur sur 19 pistes, avec de très belles collaborations : Alpha Wann, 1PLIKÉ140, Zefor, Zed, Freeze Corleone, Olazermi, Antaya Lex, Popo et enfin Scrom. Plusieurs mois après avoir été dévoilé, "TVX" réserve encore son lot de surprises. Vendredi 27 janvier, Stavo a décidé d’ajouter trois nouveaux morceaux à son album : "ADA", "Sicario" et , "Esprit Kin". Et pour couronner le tout, il révèle le clip de ce dernier.

Réalisé par DOGGMOVIE à l’occasion d’un voyage en République Démocratique du Congo, Stavo met à l’honneur ses origines, que ce soit dans le visuel ou bien dans le texte. Le rappeur du 13 Block balance ses rimes sur une production signée Junior Alaprod, évoquant son séjour à Kinshasa.