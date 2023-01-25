Trippie Redd balance le clip d'"ATLANTIS" avec Chief Keef

Par La rédaction

Un extrait de son dernier album, "MANSION MUSIK".

C’est un début d’année bien productif pour Trippie Redd. Le rappeur américain a dévoilé vendredi 20 janvier son nouveau projet, "MANSION MUSIK". Un cinquième album de 25 titres avec de belles collaborations : Future, Lil Baby, Travis Scott, Kodak Black ou bien encore Chief Keef. C’est justement le titre en featuring avec ce dernier qui a le droit à son clip. Dans "ATLANTIS", les deux artistes se livrent tout en egotrip sur les femmes et leurs richesses, devant un énorme manoir et de belles voitures.