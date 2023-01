Le groupe signe son retour.

Les choses se précisent et s'accélèrent pour DTF. Après avoir annoncé la sortie de leur album, "Karma", en février, sans en avoir précisé la date, les voilà qui envoie un clip issu de cet opus, "Gag". La vidéo a été tournée à la Muralla Roja en Espagne et rend hommage à la Cité Gagarine laquelle RTI et RKM ont grandi et commencé à rapper.