Le fondateur de The Diplomats reprend "2 Million Up".

Jim Jones reprend le single "2 Million Up" de Peezy et y apporte sa touche personnelle. Il y détaille son arrivée à Harlem et la vie chaotique qu'il a mené. Son flow glisse sur l'instrumentale avec une aisance isolante. Jim Jones n'est pas la légende du rap qu'il est pour rien.

L'année 2022 était mouvementée pour le co-PDG du label Diplomat Records avec de nombreux projets. Il semble qu'il n'ait pas dit son dernier mot pour 2023.