Bad Bunny et Ñengo FLow nous offrent une petite surprise de Noël

Le morceau "Gato Des Noche" !

Bad Bunny l'avait annoncé sur TikTok : Il fallait clôturer l'année avec quelque chose de fou. Ce quelque chose, c'est le morceau surprise "Gato de Noche". Une collaboration avec le rappeur Ñengo Flow. Ces deux artistes émergeants font du bruit en ce moment. Bad Bunny est l'artiste le plus écouté de Spotify pour la troisième année consécutive. Les deux avaient déjà collaboré sur "Safaera" et "Qué Malo" de l'album "YHLQMDLG". Le morceau, mélange de rap latino et de raggaeton est à la fois chill, dansant et planant.