Le troisième featuring des deux rappeurs.

Cinq mois après leur dernière collaboration "Palavé" (juillet 2022) et sept mois après "Gasolina" (mai 2022), Rsko et Tiakola réitèrent ! Après tout, on ne change pas une équipe qui gagne ! Ils nous proposent donc le clip de "Bosseur" réalisé par François Chatain sur une prod douce et dansante. C'est smooth et flowté, un régal.