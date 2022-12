Avec deux nouveaux singles.

Chris Brown respecte la tradition américaine et fête Noël comme il se doit. Il sort pour l'occasion deux morceaux : "It's Giving Christmas" et "No Time Like Christmas". Les deux morceaux parlent d'amour, de ses proches, de cadeaux, le tout avec une voix douce et sensuelle, accompagnés par un groupe.

Les deux clips sont dans le même décor de live illuminé de façon féérique.