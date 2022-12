Diddy et Rick Ross "Whatcha Gon' Do"

Dans les rues de Miami.

En 2017, Diddy et Rick Ross publiait le single "Whatcha Gon' Do" sur OVO Sound Radio, en deux versions. Elles contenaient notamment un couplet de Notorious B.I.G. Cinq ans après, voilà qu'ils nous offrent le clip.

Réalisé par Shula The Don, on les voit descendre dans les rues de Miami pendant la nuit. Dans des épiceries, des boîtes ou sur la route dans une incroyable lowrider de luxe.

Le morceau contient toutes sortes de samples, celui de Snoop Dogg et Dre dans "Nuthin' But A 'G' Thang", ou plutôt le sample du morceau orignal "I Wanna Do Something Freaky To You" de Leon Haywood. Mais aussi l'intro de "Who Shot Ya" de Biggie.

De nombreux hommages donc, qui rendent ce morceau bien particulier.