YG avec Lil Wayne dans "Miss My Dawgs"

Un titre surprenant.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu YG avec de la nouveauté. Un album sorti en septembre, qui n'a pas cartonné mais qui est pourtant plutôt bien, et depuis, pas grand chose. Mais cette semaine on le retrouve avec Lil Wayne, pour le clip de "Miss my Dagws". Un morceau surprenant au niveau des sonorités, YG ne nous avait pas habitués à ça. On est assez loin des gros sons gangsta West Coast habituels. Le tempo est ralenti, et même lui pousse la chansonnette, bien aidé par Lil Wayne lui aussi très à l'aise dans ce créneau.