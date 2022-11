Le clip est extrait de l'album "New State 2" de Gutti, sorti en octobre.

Dans cette connexion 100% made in Belgique, les deux rappeurs mettent en scène leur propre enterrement. Réalisé par Lucas Marbach, tout en autodérision et en cynisme, le clip parle d'hypocrisie et de respect. C'est la première collaboration entre les deux rappeurs, et ça fonctionne bien. Leur complicité se voit même à l'écran.

Gutti, nouveau talent de la scène belge, nous offre un deuxième EP sorti le 6 octobre 2022.