Dans le clip du single "O'Block".

On retrouve Dwen, petit frère d'Hornet La Frappe, entouré de tous ses lascars habillés en bleu. Une dédicace au gang des "crips" de la côte ouest des Etats-Unis. Si on en croit les différentes covers de ses autres singlse, ça semble être la couleur préférée du jeune rappeur... Au menu du clip : grosses berlines noires et tours de périph portières ouvertes. A la réal : Lokman Hundreds Films.