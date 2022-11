Souf suit son "Mektoub" dans son dernier clip !

Découvrez le nouveau clip "Mektoub" de Souf !

À l’occasion de la sortie du dernier épisode de la saison 1 de MEKTOUB (disponible sur YouTube), Souf et Hassan ont préparé une surprise à leur communauté. En effet, après le succès de " Ma Reine ", Souf revient avec " Mektoub ", son nouveau single en featuring avec Hassan .

Générique de la web-série, " Mektoub " est bien plus qu'un simple single : c’est le titre le plus identifié de la série. Pour accompagner ce titre enjoué et dynamique à l'allure tubesque, les deux figures emblématiques de la série ont misé sur un clip débutant par un beau plan séquence.

Deux jours après sa sortie, le clip était déjà 2ème des tendances YouTube musique avec plus de 590 000 vues !

Baigné dans la musique depuis son plus jeune âge, Souf s'est notamment fait connaître lorsque Maître Gims, séduit par le talent et l'audace du jeune homme, le prend sous son aile. Très vite, Souf a acquis une large communauté sur les réseaux sociaux lui permettant de cumuler des millions de streams. Depuis le 20 septembre dernier, il fait ses débuts en tant qu’acteur dans la web série du réalisateur et influenceur Hassan. Il y dévoile ainsi petit à petit les singles d'un projet qui devrait voir le jour en fin d'année.

Découvrez le nouveau clip « Mektoub » de Souf dès maintenant sur Générations !