Le rappeur est à la fête foraine !

Tyga est de retour aujourd'hui avec "Booty Dancer". Le rappeur nous envoie un clip dans lequel on le retrouve au milieu d'une fête foraine étrange. Le rappeur se mets dans la peau de Monsieur Loyal et nous offre un véritable show : danseuses, accrobates, jongleuse de feu, le tout sur des sonorités qui nous ambiancent fort ! Un beau retour pour le rappeur, on a hâte de voir la suite !