Le rappeur est romantique.

RK est de retour avec le clip de "Lola", réalisé par Husovic Mirsen. Le rappeur chante pour sa belle, et on le voit romantique et amoureux. Le rappeur de Meaux revient en force et nous prépare du lourd pour la suite. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver en live le 19 Novembre prochain au Zénith de La Villette à Paris, pour choper vos places c'est ici.