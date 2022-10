ZEK1 poursuit sa série avec "Ice Turn Up 3"

Il nous envoie un clip avec des effets spéciaux de fou !

ZEK1 est de retour avec "Ice Turn Up #3". Série de freestyle qu'il a commencé en 2021, Ice Turn Up représente l'univers du rappeur du 77, et il nous lâche toujours des images avec des effets spéciaux de qualité ! De quoi nous en mettre plein la vue, on espère que le rappeur nous prépare encore du lourd pour la suite.