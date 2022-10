On le retrouve dans le Queens.

Lloyd Banks nous balade avec "Socialize". On le retrouve dans un clip réalisé par WillC et Tana de Street Heat Films, en plein coeur du Queens à New York, quartier dans lequel le rappeur a grandi. Le morceau est extrait de "The Course Of The Inevitable 2", dernier projet de Banks dans lequel vous pourrez retrouver Tony Yayo, Jadakiss, Conway The Machine, Benny The Butcher, Dave East et Vado.