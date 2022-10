Et ça nous ambiance fort !

KDEUX et SDM se connectent pour "SAC D'O$EILLE". Les rappeurs de Clamart et Meudon mettent le 92 en valeur en nous balançant un single aux sonorités estivales, accompagné d'un clip réalisé par James Cam'Rhum. Un morceau qui va nous rester longtemps en tête et nous fait patienter en attendant le prochain projet de SDM, sur lequel on retrouvera peut-être un nouveau morceau avec KDEUX.