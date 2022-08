SDM se livre sur son deuxième album.

Il ne devrait pas tarder.

Alors que la rentrée pointe le bout de son nez, il n'y a pas que nous qui allons reprendre le chemin du travail, les rappeurs sont également dans ce cas. Et SDM a été l'un des premiers à parler de ses projets. Pour lui, ce sera la difficile étape du deuxième album après le succès d'"Ocho" sorti le 9 Avril 2021 puis sa version Deluxe. Aujourd'hui, il peaufine son deuxième effort qu'il promet "encore plus lourd". Et l'autre bonne nouvelle qu'il devrait sortir "bientôt" comme il l'a précisé sur SnapChat.

"Vous méritez un deuxième album ! Il arrive très très bientôt ! Et il sera encore plus lourd ! C’est tout pour moi, bonne journée."

Le rappeur du 92 signé par Booba sur le label 92I a obtenu un disque de platine pour "Ocho", un projet qui contient des tubes comme "Daddy" avec Booba, "Yakalelo" ou encore "Passat" featuring Maes, autant de titres qui culminent à plus de 20 millions d'écoutes sur Spotify. L'attente st donc élevée et SDM sait certainement qu'il est attendu au tournant.

Pour l'instant, pas encore de date de sortie annoncée ou de cover. Une rumeur qui court sur Internet voudrait que le projet s'appelle "Les liens du sang", sans réelle confirmation aujourd'hui.

Ce qui est sûr, c'est que SDM est déterminé et ça, on prend !