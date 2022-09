Les rappeurs nous lâchent un clip digne d'un court métrage !

DJ Pone est de retour, en compagnie de Gringe et Georgio. Les rappeurs se retrouvent pour le clip de "Remède", réalisé par Lionel Hirlé et produit par Bandits, qui avait déjà produit le clip "Basique" de Orelsan. Les images sont dignes d'un court métrage, inquiétantes et fascinantes à la fois.