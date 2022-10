Kyzi, le nouveau phénomène marseillais est dans la zone !

Découvrez le nouveau clip "J’suis dans la zone" de Kyzi !

Après une fin d'année 2021 en trombe, notamment grâce à l'effet "buzz" de son clip "Kamara", hommage au joueur marseillais, et un début d'année 2022 chargé avec la sortie des clips "La muerte" et "Billets", Kyzi fait désormais sa rentrée et affiche clairement ses ambitions.

En effet, le rappeur marseillais remet les couverts avec "J'suis dans la zone". Un clip réalisé par Hansley tourné dans le quartier Jean Jaurès à Marseille. Un clip dans lequel Kyzi s'emploie à une démonstration de puissance et de technique sur des couplets egos trips tranchants et ciselés. La prod de Mylan sublime sa voix rocailleuse et charismatique offrant ainsi un banger des quartiers réussi.

Fer de lance de son propre label Forza Records, Kyzi gère business et rap avec sérieux et détermination. Repéré par l'Olympique de Marseille pour les "OM Sessions" et de plus en plus installé dans le paysage du rap marseillais, le rappeur originaire du quartier La Cravache prépare une fin d'année sur tous les fronts. En attendant, le clip "J'suis dans la zone" est déjà en ligne et le titre est également disponible sur toutes les plateformes.

