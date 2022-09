Un constat introspectif de la vision de leur cheminement de vie commune.

STI et Georgio se retrouvent sur "SPS". Des couplets incisifs oscillant entre rap et chant sur un ton mélancolique, le tout imagé par Laura BOUGEARD et produit par FARHENHEIT. Passionné de musique depuis son adolescence, STI fait ses premiers pas dans le dancehall, avant de s’intéresser réellement au rap. Aujourd'hui on le retrouve avec Georgio et ça fait plaisir !