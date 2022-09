Un nouveau featuring inédit !

G Herbo est de retour avec son nouveau single, "Me, Myself & I", en featuring avec A Boogie Wit Da Hoodie. Le rappeur revient sur son parcours, de la rue au succès. Des images réalisées par Joe Bracero, qui montrent les deux hommes en train de courir devant une épicerie de New York. La collaboration fait suite à "Locked In" et "Drill" de G Herbo en featuring avec Rowdy Rebel.